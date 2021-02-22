Akdeniz Üniversitesi'nden Hemşirelik Esaslarının Uzaktan Öğretimine İlişkin Çalıştay

Hemşirelik Esasları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Hemşirelik Esasları dersinin yürütücüsü olan öğretim elemanlarının katılımıyla iki gün boyunca gerçekleştirilen Çalıştayın ilk gününde “Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı, Etkileşim ve Teknoloji” konulu bir günlük eğitim verildi.

Eğitim programında Prof. Dr. Yasemin Gülbahar tarafından “Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı ve Değerlendirme” konusu, Dr. Denizer Yıldırım tarafından “Uzaktan Öğretimde Etkileşim ve Katılım” konusu ve Dr. Öğr. Üyesi Erinç Karataş tarafından da “Uzaktan Öğretimde Kullanılan Araç ve Teknoloji” konusu katılımcılarla paylaşıldı. Eğitim programına Türkiye'nin farklı illerinden Hemşirelik Esasları dersinin yürütücüsü olan 180 öğretim elemanı katıldı.

Çalıştayın ikinci gününde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı hemşirelik eğitiminin önemini vurguladığı açılış konuşmasında; insanın düşünen, çalışan, üreten, değerlere sahip olan sosyal ve çok özel bir varlık olduğunu, bu nedenle insana bakım veren hemşirenin de sağlık hizmetinde özel bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer de; hemşirelik birinci sınıf öğrencilerine yönelik hemşirelik psikomotor becerilerinin ağırlıklı olarak öğretiminin gerçekleştirildiği Hemşirelik Esasları dersinin çok önemli olduğunu ve diğer dersler için temel oluşturduğunu belirtti. Dekan Özer, ayrıca çalıştayın bu dersin uzaktan öğretimine ilişkin verimli bir çalışma olacağını vurguladı.

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı ve Çalıştay Başkanı Doç Dr. Emine Kol ise; hemşireliğin varoluşundan bu güne kadar bilim ve uzmanlık sürecinde hızlı bir ivme ile çok yol katettiğini, bu yolda verilen tüm çaba ve çalışmaların hemşireliğin mirası olduğunu, bu mirasın korunması ve geliştirilmesinin tüm akademisyenler için bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Çalıştayda hemşirelik birinci sınıf öğrencilerine psikomotor ve duyuşsal beceri öğretiminin uzaktan eğitim sürecindeki etkilenimi ve çözüm önerileri tartışıldı. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Terzi, uzaktan eğitim sürecinde hemşirelik eğitimindeki mevcut durum raporunu sundu. İki günlük çalıştay oturumlarından çıkan raporda, hemşirelik eğitiminde hem laboratuvar hem de klinik ortamda yüz-yüze uygulama öğretiminin öneminin altı çizildi. Raporda uzaktan eğitim ile mesleki yeterlilik düzeyinin ölçme ve değerlendirmenin oldukça sınırlı olduğu, uzaktan eğitim sürecinde derse devam ve kamera açılarak katılımın insan odaklı bir meslek eğitiminde zorunlu olması gerektiği vurgulandı.