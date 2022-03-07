Akdeniz Üniversitesi'nden kadın akademisyenleri güçlendirecek eylem planı

Akdeniz Üniversitesi Senatosu, Eşitlik Eylem Planı'nı oy birliğiyle onayladı. Rektör Prof. Dr. Özkan, “Kadın Dostu Kampüs”, “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri” ve “Kadın Akademisyenlere Teşvik” başlıklarına sahip eylem planı hakkında bilgi verdi.

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KATCAM) hazırladığı Eşitlik 2022-2026 Eylem Planı, Akdeniz Üniversitesi Senatosu'nda oy birliği ile onaylandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, eylem planı hakkında bilgi verdi. Konuşmasına tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü olarak kadın çalışmaları konusuna özel bir önem verdiğini vurguladı.

“Üç başlıkta gerçekleşecek”

Üniversite tarihinde ilk olan eylem planı ile kadın akademisyenlerin kariyer gelişimi, çalışma şartları ve temsiliyetleri önündeki engellerin kaldırılmasının hedeflendiğini anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirilecek konu başlıklarının “Kadın Dostu Kampüs”, “Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri” ve “Kadın Akademisyenlerin Yönetimde Temsiliyetlerinin Arttırılması” olduğunu söyledi.

“Kadın dostu kampüs”

Kampüste eğitim alan kadın öğrencilerin ve görevli kadın personelin güvenli hareket etmesi için uygun ortamın oluşturulmasını hedeflediklerini açıklayan Rektör Özkan, “Tüm öğrencilerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almaları için tüm güvenlik önlemlerimizi üst düzeyde tutuyoruz. Ancak kız öğrencilerimiz için bu konuda biraz daha hassasiyetimiz yüksek. Bu amaçla öncelikle fiziksel şartları iyileştireceğiz. Kampüs içi yollar, kör noktalar, risk ve tehdit içeren bölgeler aydınlatılacak. Kütüphane, yurtlar, yemekhaneler gibi birimler arasında güvenli ulaşım ağı sağlanacak ve bunlar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yapılacak. Kampüs içine kolay ulaşılabilecek acil telefon hatları konulacak. Cinsel taciz ve saldırılara yönelik kurumsal düzenlemeler yapılacak, önlemlerin arttırılmasının yanı sıra cinsel taciz ve saldırı üzerine farkındalık çalışmaları yürütülecek ve eğitimler arttırılacak” açıklamasında bulundu.

“Kadın ve toplumsal cinsiyet eğitimleri”

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, toplumda ve üniversite hayatında kadının güçlendirilmesinin ancak bilincin oluşmasıyla mümkün olduğunun altını çizerek, “Bu farkındalığın gelişmesi de eğitimden geçiyor. Eylem planı kapsamında tüm öğrencilerimize yönelik bu konudaki eğitimleri arttıracağız. Akademik birimlerde kadın çalışmalarında uzmanlaşmış öğretim elemanlarının kendi birimlerinde dersler açmasını ve araştırma yapmasını teşvik edeceğiz. Ve tüm üniversite öğrencilerine bu alanda verilecek seçmeli veya zorunlu derslerin modüllerinin oluşturulması için çalışmalar yürütülecek. Eğitim sertifikası programları ile toplumsal cinsiyet eğitimlerinin hem üniversite personeline hem de üniversite dışı taleplere cevap vermesi planlanıyor.” ifadelerini kullandı. Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nin Türkiye'de doktora eğitimi verilen Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı'na sahip 4 devlet üniversitesinden biri olduğunu hatırlatarak, “Sadece üniversite içi de değil kurum dışından gelecek toplumsal cinsiyet eğitimi taleplerine de cevap verebilecek konumdayız” diye konuştu.

“Kadın akademisyenlere teşvik”

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, eylem planı çerçevesinde kadın akademisyenlerin yönetimde temsiliyetlerinin artırılması ve kariyerlerinin teşvik edilmesinin de planlandığını açıkladı. Akdeniz Üniversitesi'nin kadın akademisyen oranında Avrupa ve ABD'nin önünde olduğunun altını çizen Rektör Özkan, “Ülkemizde kadın akademisyen oranımız Avrupa ortalamaları üzerinde. Türkiye genelinde kadınların oranı toplam profesörlerin yüzde 32,5'ini oluşturuyor. Avrupa Birliği'nde bu oran yüzde 20,8. Akdeniz Üniversitesi olarak biz ise bu alanda Türkiye ortalamasının da üzerindeyiz. Yüzde 30.4 olan kadın profesör oranımızla da Avrupa ve ABD'nin önündeyiz. Kadın profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve kadın araştırmacılarımızın sayısı ileriye yönelik daha da umutla bakmamıza yol açıyor. Akdeniz Üniversitesi olarak akademik yaşamda kadının yerini güçlendirme çalışmalarına katkımız sürecek. Kadın akademisyenlerimizin hayatını kolaylaştırmak, kariyer gelişimlerine destek sağlamak hem de yönetim ve karar verici pozisyonlarda daha etkin olmalarını sağlamak adına onları destekleyici çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

“Toplumsal cinsiyet eğitimlerimizi yaygınlaştıracağız”

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Eşitlik 2022-2026 Eylem Planı ve Politika Belgesi çalışmaları için KATÇAM Müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko başta olmak üzere katkısı olanlara teşekkür etti. Rektör Özkan, “Türkiye genelinde sınırlı sayıda olan kadın çalışmaları içinde Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalımız ile Üniversitemizin bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. Onların koordinesinde ve rehberliğinde tüm üniversitemize toplumsal cinsiyet eğitimlerimizi yaygınlaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Azra Gülendam Haytaoğlu anıldı”

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan menfur bir cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu da anarak, “Azra'nın hayali de kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak, şiddet mağduru olan kadınların sesini duyurabilmek için gazeteci olmaktı. O bizim yüreğimizde hep derin bir acı ama aynı zamanda şiddetle mücadele konusunda bir sembol olarak yaşayacak. Onun gibi bir kızımızı, bir öğrencimizi daha cinayete kurban vermemek için mücadelemiz hep sürecek. Tüm çabamız kadınlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması, daha adil, eşitlikçi, kadına yönelik şiddetin son bulduğu daha güzel bir geleceğe kavuşması için” ifadelerini kullandı.

“Aile ve kariyer dengesi”

KATÇAM Müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko ise Akdeniz Üniversitesi'nin kadın akademisyenlere yönelik teşvikler hakkında bilgi verdi. Kadınların toplumsal statüleri nedeniyle kariyerlerinin kesintiye uğradığını veya gelişiminin daha yavaş ilerlediğini kaydeden Doç. Dr. Diko, “İş ile ev ve aile yaşamını bir arada yürütmek geleneksel olarak kadınları erkeklerden daha çok etkiler. Aile ve kariyer dengesini korumak için girişimlerde bulunmak, iş ve özel yaşamın uyumlulaştırılmasını sağlamak üniversitenin hedefleri arasında bulunuyor. Bu yönde merkez yerleşkedeki kreş geliştirilerek akademik ve idari personelin çocuklarına yönelik etütler oluşturulacak. Kadınların üst yönetimde sayılarını arttırmak onları bu kadrolarda görev almaya teşvik etmek benimsenmiş politikalar arasında yer alıyor” açıklamasında bulundu.