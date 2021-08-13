Akdeniz Üniversitesi'nden kenevir protokolü

Akdeniz Üniversitesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında kenevir protokolü imzalandı

Akdeniz Üniversitesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında kenevir bitkisinden ilaç etken maddeleri üretimi için AR-GE çalışmalarının yapılması ve üretim olanaklarının geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından imzalanırken, tören Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Cengiz ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin ve Ali Oktar'ın katılımıyla Sakarya'da büyükşehir belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan özel izinle geniş alanlarda yetiştirilen kenevir bitkileri Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü laboratuvarlarında AR-GE çalışmalarında kullanılacak ve bilimsel bir rapor hazırlanacak.

Konu ile ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Cengiz, kenevir bitkisinde bulunan aktif maddelerin dünyada medikal, kozmetik ve gıda endüstrisinde yaygın bir kullanım alanı bulunduğunu söyledi. Cengiz, “Üniversitemizde yaklaşık 2,5 yıldır ilgili bakanlıklardan alınan bilimsel amaçlı çalışma izinleriyle ve TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde kenevir bitkisinden başta kanabidiol (CBD) olmak üzere pek çok etken maddenin yerli ve milli imkanlarla ekstraksiyonu ve saflaştırılması konusunda önemli mesafeler kat edildi. Önerilen yöntemin Akdeniz Üniversitesi hak sahipliğinde patent başvurusu yapıldı ve imzalanan bu protokolle laboratuvar ortamında kazanılan bu başarı alınacak resmi izinlerle daha geniş alanlara taşınabilecek” şeklinde konuştu.

"250'den fazla ayrı alanda faydalanabilinecek bir ürün"

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel izin alınarak sadece tohum ve lif üretimi amacıyla ekimine başladığımız endüstriyel kenevir bitkisi 250'den fazla ayrı alanda faydalanılabilecek önemli bir bitkidir. Bu bitkinin insanlığın faydasına olan kullanım alanının genişletilmesi için bilimsel çalışmalar yapılıp ilgili bakanlıklardan izin alınarak yetiştiriciliğin yapılması amaçlanmaktadır. Bu hususta özellikle kenevir bitkisinden CBD elde edilmesi ve bu konuda AR-GE çalışmalarının yapılması amacıyla Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanmıştır. Akdeniz Üniversitesi ile yapılacak olan bilimsel araştırmalar sonucunda kenevir bitkisinin daha geniş alanlarda kullanılması noktasında hazırlanacak teknik rapor Tarım ve Orman Bakanlığına sunulacaktır. Bu protokolün insanlık yararına ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.