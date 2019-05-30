Akdeniz Üniversitesinden "Predatör Akademik Faaliyetler" konferansı

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından "Predatör Akademik Faaliyetler" konulu konferans gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal yaptı. Ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyleri ile bilimsel çıktıları arasında yakın bir ilişki bulunduğunu belirten Rektör Ünal, “Bilimsel çıktıların niteliği, ülkelerin ve kurumların bilimsel kapasiteleri ile bilim insanlarının yetkinliklerinin değerlendirilmesinde belirleyici bir faktör haline gelmiştir. Nitelikli bilimsel üretim için bilimsel yayın ve diğer akademik faaliyetlerde izlenen bilimsel süreçler ve etik ilkeler son derece önemlidir. Ancak son yıllarda uluslararası literatürde “predatory” olarak bilinen predatör (yağmacı/avcı) akademik faaliyetlerin yaygınlık kazanması ciddi bilimsel ve etik sorunlara yol açmıştır. Bu tür predatör olarak nitelenen akademik faaliyetler bilime ve topluma büyük zararlar vermektedir" diye konuştu.

Ünal, konunun öneminden hareketle Akdeniz Üniversitesi olarak predatör akademik faaliyetler konusunda tüm birimlerde farkındalık sağlamak adına bilgi paylaşımında bulunma kararı aldıklarını belirterek söz konusu etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Konferansın konuşmacısı Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Özkan ise, bilimsel olmayan predatör olarak nitelenen akademik faaliyetlerin özellikleri, bu tip yayınlarının nasıl belirleneceği, bu faaliyetlerin bilim camiasına vermiş olduğu olumsuz etkileri ve bilimsel olmayan bu tip faaliyetlerin nasıl önlenebileceği konusunda kapsamlı bir sunuş yaptı.

Sağlık bilimlerinden çok sayıda öğretim elemanın katıldığı konferans ilgiyle izlendi. Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Narin Derin tarafından konuşmacı Prof. Dr. Burhan Özkan'a teşekkür belgesi takdim edildi.