Akdeniz Üniversitesi'nden Rusya'ya Ziyaret

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, Rusya'nın öden gelen devlet üniversitelerinden olan Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi ile yürüttüğü Erasmus+ Ortak Ülkeler ile Hareketlilik Projesi kapsamında Rusya'ya ziyarette bulundu.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi'ne gerçekleştirilen ziyarete Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Binnur Genç İlter, AB Projeleri Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Rabia Vezne ve Erasmus+ ve Mevlana Programı Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Nurgül Büyükkalay katıldı.

Akdeniz Üniversitesi heyeti, Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Anatolii Gennadievich Maklakov, Hukuk Fakültesi Dekanı Elena (Borisovna) Gogolevskaıa, Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Lubov Kotsubınskaıa ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Elena Dvoretskaıa ile temaslarda bulunarak, her iki üniversite arasındaki öğrenci ve personel değişiminin yanı sıra Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programı kapsamında yapılacak ortak projeleri değerlendirdi.

Ziyaret kapsamında Akdeniz Üniversitesi yetkilileri Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi öğrencilerine bir seminer de verdi. Seminerde Türkiye'de yabancı dil öğretimi ile birlikte Antalya'nın ve ülkemizin tanıtımı yapıldı. Puşkin Leningrad Devlet Üniversitesi'nden proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi'ne gelecek öğrenciler ile de görüşüldü.

Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Binnur Genç İlter, Erasmus+ Programı, Avrupa sınırları dışına çıkmış olup artık dünyanın birçok ülkesi ile yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilmesinin mümkün hale geldiğini ifade etti.