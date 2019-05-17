Akdeniz Üniversitesi'ne Engelsiz Üniversite Ödülü

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri-2019' töreninden ödüllerle döndü.

“Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda YÖK tarafından üniversitelere verilen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Akdeniz Üniversitesi, Kampüsteki ‘Sosyo–Kültürel Faaliyetlere Erişim' konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı ‘Mavi Bayrak' adayı olmaya hak kazandı. Yabancı Diller Yüksekokulu ‘Mekanda Erişim' alanında yaptığı düzenlemelerden dolayı ‘Turuncu Bayrak' ödülü alırken, ‘Bireysel Ödüller Kategorisi'nde ise Akdeniz Üniversitesi personeli Sarper Arıkan engelli bireylere katkılarından dolayı ‘Engelli Dostu' ödülü almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ‘YÖK tarafından “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” konularında farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan bu yarışmadan ödüller almak bizler için son derece gurur verici. Akdeniz Üniversitesi olarak “Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” konularını çok önemsiyoruz ve bu konularda adımlar atmaya, iyileştirmeler ve düzenlemeler yapmaya gayret ediyoruz.' diye konuştu.

Bireysel olarak da engelli öğrencilerle sık sık bir araya geldiğini ve öğrencilerin istek ve önerilerini dinlediğini dile getiren Ünal, ‘Öğrencilerimizin de istek ve önerileri doğrultusunda kampüsümüzün engelliler konusundaki eksiklikleri her geçen gün tamamlanıyor. Her yönüyle engelsiz bir kampüs hedefimize ulaşma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu konuda daha çok ödüller alacağımıza inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Engelli Çalışma Grubu Yürütücüsü Zeliha Koçak Tufan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve üniversite rektörlerinin katıldığı ödül törenine Akdeniz Üniversitesi'ni temsilen Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım, Yardımcı Teknolojiler Ofisi sorumlusu Sarper Arıkan katıldı.