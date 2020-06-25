Akdeniz Üniversitesi'ne Engelsiz Üniversite Ödülü

Akdeniz Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri-2020' değerlendirmesi sonucunda üç ayrı ödül aldı.

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni”, bu yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Merkez Kampüs “Mekanda Erişilebilirlik” kategorisinde ‘Turuncu Bayrak' ödülü alırken Merkez Kampüs ayrıca “Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik” kategorisinde ‘Mavi Bayrak' ödülünü almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ‘Engelsiz üniversite, engelsiz yaşam anlayışıyla dört yılda öğrencilerin kampüse, eğitime ve sosyal kültürel faaliyetlere engelsiz erişimi için pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

?Bu çalışmalarının sonucu olarak ödüle layık görülmekten son derece mutlu olduğunu ifade eden Rektör Ünal, “Yaptığımız çalışmalar sonucu Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından verilen bu ödüller bizleri daha da motive etmektedir. Bu ödüller sadece fiziksel anlamda çalışmaların değerlendirilmesinde değil bu konuda bir bilinç oluşturulmasına katkı sağlaması bakımından ayrıca önemlidir.” diye konuştu.

Fiziksel altyapıda olduğu kadar dijital olarak da engelsiz bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Rektör Ünal, Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde başarıyla yürüttükleri uzaktan eğitim ile bu sürecin daha da hızlandığını sözlerine ekledi.