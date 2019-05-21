Akdeniz Üniversitesi'ne iki ayrı Veri Merkezi kuruldu

Akdeniz Üniversitesi'nde veri kaybının önlenmesi ve felaket kurtarma kapsamında iki ayrı noktada Veri Merkezi kuruldu.

Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından felaket kurtarma senaryoları da düşünülerek aktif-aktif çalışan ve iki farklı lokasyonda olacak şekilde iki ayrı Veri Merkezi kuruldu. Faaliyetlerini yürütmek için yüksek hızlı bilgisayarlar, veri depolama birimleri, bilgisayar ağları ve bilişim altyapısından faydalanan üniversitede yüze yakın sunucu sürekli ve etkin olarak çalışıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Öğrenci ve personel sayısındaki artış, yeni oluşan güvenlik riskleri, hizmet sürekliliğinde beklentilerin geldiği seviye ve yeni teknolojileri dikkate alarak son iki yılda bilişim altyapısına ciddi yatırım yaptık. Üniversitemizde, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), E-Kampus Destek Sistemleri, Personel Programı gibi birçok yazılımla verilerimizi aktif olarak bilgisayarlarda tutuyor ve işliyoruz. Bu yazılımların çalıştırıldığı sunucular ve depolama alanlarının düzgün ve sürekli çalışmasının bizler açısından önemi büyük. Bu sistemlerimizin çalışmaması durumunda yaşanacak işgücü ve veri kaybının telafisi bulunmuyor. Bu kapsamda, felaket durumlarını da düşünerek iki farklı konuma yeni "Veri Merkezileri" kurduk. Aktif-aktif çalışan bu sistemlerimiz bir sorun durumunda birbirlerini tam olarak yedekleyerek hizmetin kesintisiz devamını sağlıyorlar. Beraberinde, eski veri merkezinde bulunan sunucuları atıl durumda tutmayarak, veri merkezlerimizin üçüncü bir ayağı gibi çalışması için konumlandırdık. Verilerimizin bir yedeğini oraya da alarak önlemimizi aldık" ifadelerinde bulundu.

"Bilişim alanında en iyisi için çalışıyoruz"

Veri güvenliğinin yanında veri işlem hızının da kendileri açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Ünal, "Otomasyonların ve diğer hizmetlerin çalıştığı sunucuların işlemci, bellek ve disk alanlarını arttırarak performanslarını üst düzeye çıkarttık. Benzer şekilde iki veri merkezimizi ve üniversitemizin ana internet çıkışını oluşturan omurga ağ altyapımızı yenileyerek hızını 10 kat arttırdık ve 10 Gbps'e yükselttik. Yaptığımız yatırımlarla genişleyen depolama alanı kapasitemizi akademisyenlerimizin ve idari personelimizin kullanımına sunarak personelimizin elektronik posta kotasını 5 kat arttırdık.. Geçmiş yıllarda yavaşlığından şikayet ettiğimiz Öğrenci Otomasyonumuzun (OBS) bulunduğu donanım altyapısını, 144 işlemci, 512 GB RAM ve SSD disk altyapısına sahip sunucularla tamamen yeniledik. 80.000'e yaklaşan öğrencimizin kayıt işlemlerinin sorunsuz yapılabileceği bir seviyeye çıkarttık" diye belirtti.

Gerek kampüste gerekse kampüs dışı okullarda internete çıkış hızının arttırılması ve kablosuz ağın genişletilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Ünal, "Yeni yatırımlarımızla aynı anda daha çok öğrencimizin daha yüksek hızla internete erişebilmesini, bütün binalarımızda ve sınıflarımızda kablosuz kesintisiz internetin bulunmasını hedefliyoruz. Akdeniz Üniversitesi olarak her alanda olduğu gibi bilişim alanında da en iyisi için çalışıyoruz" dedi.