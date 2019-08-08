Akdeniz Üniversitesine yoğun ilgi, kontenjanlar doldu

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Temmuz ayında yapılan YKS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği 2019 yılı YKS yerleştirme sonuçları raporuna göre Akdeniz Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans eğitiminde kontenjanlarının tamamına yakını doldu. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için üniversitelerde öğrenim görecek öğrencilerin tercihleri sonucu önlisans eğitiminde 8 bin 156 kontenjandan 8 bin 095'i dolarken lisans eğitiminde açılan 6 bin 836 kontenjandan 6 bin 803'üne öğrencilerin yerleştirilmesiyle Akdeniz Üniversitesi kontenjanlarını doldurdu.

Akdeniz Üniversitesi'nin gerek önlisans, gerekse lisans eğitiminde bu kadar tercih edilir olmasının gurur ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik etti. Kaliteli eğitimin yanı sıra öğrencilere sundukları sanatsal, sportif ve kültürel aktiviteler ile onları geleceğe en iyi şekilde hazırlayacaklarını belirten Rektör Ünal, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmesi için Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti. Akdeniz Üniversitesi'ne ön kayıtların 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacağını belirten Rektör Ünal, tüm öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı yeni kayıt duyurusuna http://oidb.akdeniz.edu.tr/yeni-kayit-duyurusu/ adresinden ulaşabileceğini söyledi.