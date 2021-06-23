Akdeniz Üniversitesinin güvenliğini artık droneli ekipler sağlayacak

Akdeniz Üniversitesi'nde ‘Güvenli Yerleşke Güvenli Yaşam Projesi' kapsamında Türkiye'de ilk özel güvenlik İHA ekibi kuruldu. Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AKHUMER) düzenlediği eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazan güvenlik görevlilerine İnsansız Hava Aracı (İHA) ehliyetleri verildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katılımıyla Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen törende, güvenlik görevlilerine İHA ehliyetleri verildi. Rektör Prof. Dr. Özkan yaptığı konuşmada, “Üniversitemiz, sağlık başta olmak üzere imza attığı çığır açıcı çalışmalarla öncü bir rol üstleniyor. Bu kapsamda teknolojinin güvenlikte aktif kullanımını içeren ve dünyadaki önemli üniversitelerde de örneklerini gördüğümüz drone ekibi ile yine bir ilke imza attık” dedi.

Huzur ve güvenliğin üniversite için öneminin altını çizen Rektör Özkan, “Güvenli bir eğitim-öğretim ortamı, üniversite yönetimi olarak önceliklerimizdendir. Biliyoruz ki üniversitelerde huzur ortamı sağlanamazsa eğitim ve öğretimde istenen düzeye ulaşılamaz. Bu nedenle geniş bir alana yayılmış olan kampüsümüzde özellikle de üniversite çevresinde güvenliği sağlamak için teknolojinin de desteğini alarak ‘Güvenli Yerleşke Güvenli Yaşam Projesi'ni hayata geçiriyoruz” dedi.

"Güvenlik-özgürlük dengesi sağlanacak"

Rektör Özkan, tedbirleri artırırken özgürlük-güvenlik dengesini de gözeteceklerinin altını çizerek şöyle konuştu:

“Bir üniversiteyi üniversite yapan en temel özelliklerin başında öğrencilerine ve akademisyenlerine sağladığı bilimsel özgürlük ve eleştirel ortamdır. Güvenlik önlemlerinin planlanması ve uygulanmasında güvenlik-özgürlük dengesini gözetmek çok önemlidir. Yeni özel güvenlik İHA timimiz de, diğer güvenlik ekiplerimiz de bu dengeyi gözeterek görevlerini sürdürecekler. Birlikte öğrencilerimize huzur ortamı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Özkan, çalışmada emeği geçen eğitmenlere ve güvenlik ekiplerine teşekkür etti.

AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün online eğitime izin vermesiyle birlikte eğitimlerini ara vermeden sürdürdüklerini ve yüz yüze eğitime geçişin önünün açıldığını, nitelikli eğitim vermeye devam edeceklerini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Fulya Almaz da pandemi sürecinde 250 kursiyere çevrim içi kurs düzenleyerek ehliyetlerini verdiklerini açıkladı.

Konuşmaların ardından Rektör Özkan, güvenlik görevlilerine İHA ehliyetlerini takdim etti. Ardından Rektör Özkan, eğitmenlerin eşliğinde İHA kullanarak, teknik özellikleri hakkında bilgi aldı. Törene Rektör Özkan'ın yanı sıra Genel Sekreter Ali Evren İmre, Rektör Danışmanı Cemil Tonbul, AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu ve Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Fulya Almaz, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Topuz, İHA eğitmenleri ve güvenlik görevlileri katıldı.