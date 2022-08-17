Akdeniz Üniversitesi'nin kontenjanları doldu

Akdeniz Üniversitesi'nin YKS yerleştirme sonuçlarına göre lisans ve ön lisans düzeyinde kontenjanları yüzde yüze yakın oranda doldu. Akdeniz Üniversitesi ailesine 14 bin 092 yeni öğrenci daha katıldı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. 2022 YKS sonuçlarına göre Akdeniz Üniversitesi'nin önlisans kontenjanın yüzde 100'ü dolarken lisans kontenjanının yüzde 99,38'i doldu. Toplam 14 bin 138 olan kontenjan sayısının 14 bin 092'sinin dolmasıyla Akdeniz Üniversitesi toplam kontenjan oranında 99,67 doluluğa ulaştı. Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği, Turizm Fakültesi başta olmak üzere toplam 24 fakülteden 23'ü yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, 12 Meslek Yüksekokulunun tüm bölümleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Akdeniz Üniversitesi'nin özel yetenekle öğrenci alan bölümleri hariç toplam 220 programından 218 tanesi yüzde 100 doluluk oranına sahip oldu.

“Bilim sevdalısı gençlerle büyüyoruz”

Akdeniz Üniversitesi ailesinin her geçen yıl çalışkan, başarılı, kendine güvenen, araştıran, sorgulayan, ülkesine ve insanlığa hizmeti gaye edinen bilim sevdalısı gençlerle daha da büyüdüğünü ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pek çok zorlu süreçlerden geçerek üniversite sınavı kazanan ve Akdeniz Üniversitesi'ni tercih eden öğrencileri tebrik etti. Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilerin yetkin akademik kadro, nitelikli programlar, güncel müfredatlar, gelişmiş laboratuvarlar ile teorik ve uygulamalı olarak en kaliteli eğitimi alacaklarını vurgulayan Rektör Özkan, bunun yanında sosyal ve kültürel faaliyetler, farklı ilgi alanlarına yönelik çeşitli öğrenci kulüpleri ve eşsiz kampüsüyle unutulmaz bir öğrencilik hayatı yaşayacaklarını söyledi.

“Her zaman yanınızdayız”

Dünyanın en güzel ve öğrenci dostu şehirlerinden biri olan Antalya'da öğrenci olmanın da büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Rektör Özkan, “Geleceğinizi adım adım inşa edeceğiniz bu yolda akademik ve idari kadromuz ve tüm imkânlarımızla daima yanınızda olacak ve sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. Rektörünüz olarak sizlere kapımın daima açık olduğunu lütfen unutmayın” dedi. Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi ailesine yeni katılan genç Akdenizlilere yeni eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.