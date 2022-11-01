Türkiye'nin 6'ncı, Akdeniz ve Antalya'nın ilk bebek dostu belediyesi Kepez Belediyesi oldu.

Kepez Belediyesi'ne, Sağlık Bakanlığı tarafından WHO ve UNICEF tarafından önerilen başarılı anne sütü uygulamaları nedeniyle ‘Bebek Dostu Belediye' unvanı verildi. Bebek Dostu Belediye unvanı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sanayi Gülatan tarafından, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye takdim edildi. Kepez Belediyesi hizmet binasındaki anne ve bebek odasında düzenlenen törende konuşan Başkan Tütüncü, Türkiye'nin bebek dostu 6. kurumu olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu getirdi.

Türkiye'nin 6'ncı kurumu Kepez

Kepez Belediyesi'nin artık bebek dostu bir belediye olduğunun Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendiğini belirten Başkan Tütüncü, “Türkiye'de bu konuda altıncı belediyeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bizim için en önemli şey, insanımızın huzur ve mutluluk içerisinde yaşayabileceği bir şehri üretebilmek. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Hayata dair hangi alanda, hangi ihtiyaçlara gereksinim duyuyorsa insanımız, o alanların hepsinde başka yerlerde olmayan standartları onlara sağlamak bizi hayata motive eden, belediyeciliğe motive eden en önemli olgudur. İşte o sebepten dolayı yasal olarak aslında zorunlu olmadığımız birçok alanda insanımızın hayatını kolaylaştırma azmi, gayreti, kararlılığı içerisindeyiz. Özellikle bu bakımdan sağlık alanında vermiş olduğumuz çalışmalarda herkesin imrenerek takip ettiği, keşke bizim belediyemizde de olsa, keşke biz de yapabilsek dedikleri tarzdan uygulamalar. Ve bugün geldiğimiz noktada hem bebek dostu bir belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem de bununla birlikte çocuklarımıza daha sağlıklı yarınlar armağan etmek bakımından, onların yanında olduğumuzu sözde değil, özde çalışmalarla, yapmış olduğumuz bir takım projelerle ortaya koymuş olmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim“ dedi.

Antalya'da ve Akdeniz'de ilk

Sağlık Bakanlığına teşekkürlerine ileterek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi'ni bebek dostu Türkiye'nin altıncı belediyesi, Antalya'nın ve Akdeniz'in ilk belediyesi olarak tescil ettikleri için çok teşekkür ederiz. Kepez'in bebekleri, Kepez'in çocukları, Kepez'in gençleri, Kepez'in kadınları, her bir vatandaşı hizmetlerinde, eserlerinde en güzeline layık. Biz bu anlamda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamdaki resmi tescillerde bizi ayrıca mutlu ediyor. ‘Bebek Dostu Kepez' unvanı belediyemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kepez belediyesi her konuda destek

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Sanayi Gülatan da, misafirleri anne sütünün önemi konusunda bilgilendirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün tastiklediği gibi ilk 6 ay bebekler için anne sütünün vazgeçilmez olduğunu belirten Dr. Gülatan, “Her bebeğin sağlıklı büyüyebilmesi için, gelişebilmesi için anne sütü hem kolay ulaşılabilen, hem de hijyenik en değerli besindir. Bakanlığımız anne sütüne teşvik için 1991 yılından bu yana proje üretmektedir. Kepez Belediyesi her konuda bize destek olduğu gibi bebek dostu belediye unvanı anlamında da bizimle işbirliği yaparak çok güzel bir iş ortaya çıkardı. Bu güzel iş, bütün kuruluşlara örnek olur diye düşünüyoruz“dedi.