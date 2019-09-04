Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan 11 belediye arasında anlaşma sağlandı

Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan 11 belediye, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği protokolü için bir araya geldi.

“Antalya'nın Deniz ve Kıyılarının İklim Değişikliğine Adaptasyonu” projesi kapsamında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Girne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla belediyeleri arasında anlaşmaya varıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, 189 bin 435 Avroluk bütçeye sahip olan projenin başarılı ve örnek bir proje olduğunu söyledi. Projenin AB tarafından desteklenmesinin önemli bir detay olduğuna dikkat çeken Gürbüz, projede devamlılığının önemini vurguladı.

“Kıyılarımızda zararlı türlerin geliştiğini görüyoruz”

Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin gözbebeği bir kent olduğunun altını çizen Gürbüz, “Kültürel miraslarımızın kuşaktan kulağa aktarılması gerekiyor. Dolayısıyla kıyılarımızı korumamız lazım. Kıyılarımızda zararlı türlerin geliştiğini görüyoruz. Aslan balığının yanında balon balığı Akdeniz'de fazla sayıda üreyen bir balık haline geldi. Balıkçılarımız ve bizler de az balık tüketir hale geldik” diye konuştu.

11 il ile anlaşma sağlandığına dikkat çeken Mustafa Gürbüz, “11 il ile yapabileceklerimiz konusunda hareket edeceğiz. Yavru vatanımızda burada, onları da düşünüyoruz” dedi.

Projede farkındalık oluşturulması için posterler, broşürler, seminerler hazırlandığını belirten Gürbüz, “Antalya'mız en fazla mavi bayrağa sahip bir kent. Bu mirası kuşaklarımıza aktarmak gerekiyor. Gelecek kuşaklarımıza sağlıklı bir dünya bırakabilmek için bizlere önemli sorumluluklar düşüyor. Projeye katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.