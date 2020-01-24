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AKDENİZ YÖS-2020 Başvuruları başladı

Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına yönelik olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (AKDENİZ YÖS)-2020 başvuruları başladı.

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına yönelik olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (AKDENİZ YÖS)-2020 başvuruları başladı.


Uluslararası öğrenci adaylarının yoğun ilgi gösterdiği AKDENİZ YÖS-2020 sınavının başvuruları 20 Ocak-04 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak. Geçtiğimiz yıl 5 bin 500 uluslararası öğrenci adayının girdiği AKDENİZ YÖS sınavının bu yıl 6 Haziran 2020 tarihinde 30 ülke 54 merkezde yapılması planlanıyor


Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, uluslararasılaşma stratejisi kapsamında, uluslararası öğrenci sayısının artmasına büyük katkı sağlayan AKDENİZ YÖS sınavının her sene daha fazla merkezde yapılmasının Akdeniz Üniversitesi'ne olan yoğun ilgiden kaynaklandığını ifade etti.


Adayların 6 Haziran 2020 tarihinde yapılacak sınava başvuru için gerekli koşullar ve başvuru aşamalarını içeren AKDENİZ YÖS-2020 Başvuru Kılavuzuna yos.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

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