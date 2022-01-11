İhlas Haber Ajansı

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Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi kaydedildi

Akdeniz’de sabaha yakın meydana gelen 6.

Akdeniz'de sabaha yakın meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ürkütücü sesi AFAD Antalya Elmalı istasyonunda kaydedildi.


Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Mersin, Antalya, Adana, Konya başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deniz yüzeyinin 5.06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.


Öte yandan depremin ürkütücü sesi AFAD Antalya Elmalı istasyonunda kaydedildi.

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