Akdeniz'in yaban hayatı fotokapan görüntülerine yansıdı

Bölge Müdürlüğü, Antalya, Isparta ve Burdur'da fotokapana yansıyan yaban hayvanlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotokapana yansıyan yaban hayatı derlemelerinden kısa kesitler yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde nesli tükenme tehlikesindeki yaban hayvanlarının da yer aldığı görüldü. Fotokapana yansıyan görüntülerde karakulak, vaşak, alageyikler, porsuk, yaban domuzu, keklik, yer sincabı olarak da bilinen gelengi ve Düzlerçamı kuş türlerinden kızılkuyruk gibi hayvanlar yer aldı. Kısa sürede paylaşıma vatandaşlardan beğeni yağdı.