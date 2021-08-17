AKHUMER'den Sahil Güvenlik Okul Komutanlığına İHA eğitimi

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, İHA Programı açmak için YÖK'e talepte bulunduklarını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKHUMER) tarafından Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığındaki subay ve astsubay adayı öğrencilere İHA-1 pilotaj eğitimi verildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Törene Sahil Güvenlik Okul Komutanı Kd. Albay Engin Kuntay, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Rektör Danışmanı Cemil Tonbul, Binbaşı Cenk Çaka, AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, Müdür Yrd. Dr. Bilge Timuçin Ekinci, koordinatör Melike Tamer Köse ile subay ve astsubaylar katıldı.

"AÜ İHA alanında öncü oldu"

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, “İnsansız hava araçlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı geliştirerek daha çok insana eğitim vermek geleceğin teknolojilerini üretme, kullanma ve yeniden geliştirme hususlarında önde olmak demektir. Üniversite olarak İnsansız Hava Araçları Programı açma teklifini YÖK'e yaptık. Bu bağlamda insansız araçların giderek önem kazandığı bu zamanda üniversite olarak böyle bir eğitimi de üniversitemize kazandırmış olmayı hedefliyoruz.” dedi. Prof. Dr. Arıcı, Sahil Güvenlik Okul Komutanlığının değerli subay ve astsubay adaylarına AKHUMER tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) eğitimi verilmesi üniversite içinde bir gurur vesilesi olduğunu, devletin önemli kurumlarıyla iş birliklerinin çeşitli eğitimlerle devam edeceğini ifade etti.

Yeni ürünler geliştirmenin ülke kalkınmasının temeli olduğunu bu anlamda yeni teknolojilerin öğrenilmesinin de her ülke için artı bir değer kazandıracağını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker de Üniversitemiz Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AKHUMER) düzenlediği kursu başarıyla bitiren ve İHA-1 sertifika ve ehliyetlerini almaya hak kazanan 20. Dönem 33 subay ve astsubayı tebrik ederek görevlerinde üstün başarılar diledi.

" İHA eğitimlerini geliştiriyoruz"

AKHUMER Müdürü Doç. Dr. Halil Özekicioğlu, Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda eğitim gören subay-astsubay adayı öğrencilerin İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) ilgili 4 günlük yoğun eğitim programının başarıyla tamamlandığını belirterek AKHUMER'in İHA eğitimlerini geliştirme ve derinleştirme gayretlerine devam edeceğini, esas amacın İnsansız Hava Araçlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve bu hava araçlarının canlılara zarar vermeden yasalara ve mevzuata uygun şekilde kullanımını sağlamak olduğunu ifade etti. Tören katılımcılara İHA-1 sertifika ve ehliyet takdimi ile son buldu.