Akıllı otomatlara en çok ambalaj bırakanlara ödülleri verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen akıllı otomat, kart okuyucu ve otomasyon sistemi aracılığı ile toplanan zirai ilaç atıkları için Kumluca Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Törende, Kumluca'da 19 Ağustosta aktif hale getirilen, 6 noktadaki akıllı otomat kart okuyucu ve otomasyon sistemleri aracılığı ile en zirai ilaç toplayan, Ahmet Erdoğan, Abdulhafi Karagöz, Bekir Bircan, Adnan Akdeniz, Abdulkadir Turan, Ertuğrul Kaya, Osman Akkaya, Salih Yalçın, Yasin Ballı, Nurşen Gömlekli, Bayram Özalp, Ersin Demiral, Abdil Karakuş, Özdemir İnce, Ahmet Uğurhan ve Rahmi Açıkyürek'e protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Toplamda bin 408 kişi akıllı otomatlara atık bıraktığı, 981, 52 kg atığın toplandığı projede 16 çiftçiye, sera plastik örtü naylonu, serada ürün bağlama ipi, klips, yapışkan tuzak ve iş eldiveni verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışması Lokman Atasoy; “Yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde proje uygulamasında akıllı otomat, kart okuyucu ve otomasyon sistemi kullanımı oluşturmuştur. Antalya Büyükeşhir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığına bağlı Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğü yürütücülüğünde “ Çevre Dostu Çiftçi Kart projesi” 19 Ağustos 2022 tarihinde aktif kullanıma başlamıştır. Bu akıllı otomat cihazları Kumluca'da tarımsal üretimin yoğun olduğu 6 bölgeye yerleştirilmiştir. Bu akıllı otomat cihazları çiftçilere tanımlanmış ve dağıtımı yapılan anahtarlıklar ile çalışmaktadır. Otomatlara atılan ambalajların ağırlıklarına göre sistemde tanımlanan puanlar çiftçilerin hesaplarına yüklendi. Projemiz devam edecek. Bu ilk ödül törenimizde 16 çiftçimize ödülleri verilecek” dedi.

Ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Alagöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kiraçcibaşı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, Kumluca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Tamer Aksu, Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Gökhan Civelekoğlu, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve en çok zirai ilaç ambalajı toplamada dereceye giren vatandaşlar katıldı.