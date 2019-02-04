Akıma kapılan baba çocuklarının gözleri önünde yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, muz bahçesinin içinde elektrik telinin üzerine basınca akıma kapılarak 2 çoğunun gözleri önünde hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya'nın Kargıcak Mahallesi Karagedik mevkiindeki bir muz bahçesinde meydana geldi. Sapadere Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt Yıldırım (33), öğle saatlerinde yanına iki çocuğunu da alarak Kargıcak Mahallesi'ndeki sahile balık avına gitti. Avladığı balıklarla evine geri dönmek için yola çıkan Mevlüt Yıldırım, sahille aracını park ettiği yola bağlantılı olan muz bahçesinin içinden geçtiği sırada sulama sitemini çalıştıran motor dairesine giden elektrik telinin üzerine basınca akıma kapıldı. Babasının hareketsiz yattığını gören Yıldırım'ın çocukları paniğe kapılarak hızla park ettikleri araca gitti. Bir süre geçmesinin ardından eşinin telefonla aramasıyla olay anlaşıldı. Eşi ve yakınları olay yerine gelerek durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmaz üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 çocuk babası Yıldırım'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Alanya'nın Boğaz Değirmen Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.