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AKMEK kursları pandemi önlemleri altında sürüyor

Kepez Belediyesi’nin, AKMEK çatısı altında sürdürdüğü iş ve meslek kursları uzman eğitimciler eşliğinde pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze devam ediyor.

Kepez Belediyesi'nin, AKMEK çatısı altında sürdürdüğü iş ve meslek kursları uzman eğitimciler eşliğinde pandemi kuralları çerçevesinde yüz yüze devam ediyor.


Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları(AKMEK), binlerce kişiye meslek ve sanat eğitimi imkanı sunuyor. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime bir süre ara veren AKMEK, normalleşme süreci kapsamında eğitimlerini sürdürüyor. AKMEK, hobiden meslek eğitimlerine, enstrümandan dil kurslarına kadar onlarca farklı seçeneği, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Kepezlilerin hizmetine sunuyor. Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları(AKMEK), 50'den fazla kurs eğitmeni ve onlarca branş seçeneğiyle her yıl yüzlerce kursiyere meslek edinme ve sosyalleşme imkanı sağlıyor. Kepez'in her bölgesine 17 farklı kurs noktasıyla hizmet ulaştıran AKMEK, bu hizmetlerini kursiyerine ücretsiz sunuyor.

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