AKMEK'te eğitim gören 23 kişi, işbaşı yaptı

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kurslar'ında (AKMEK), eğitim gören 23 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak, iş başı yaptı.

Kepez Belediyesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve IC Hotels arasında imzalanan protokol ile Altınova'da açılan kurslarda 2018-2019 ilk döneminde eğitim gören 23 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alarak, iş başı yaptı. İş garantisi sunan işletmede görevlerine başlayan kursiyerler, kursların meslek garantisi imkanından faydalanarak meslek ve iş sahibi oldu.

Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları(AKMEK), iş garantili meslek kurslarında kursiyerlerin günlük zaruri gideri ve kısa vadeli sigorta giderleri kurs süresince İŞKUR tarafından karşılanıyor.

AKMEK 20 noktada

İŞKUR ve IC Hotel işbirliğiyle 3. mezunlarını veren AKMEK, gelecek kurs döneminde de otel servis hizmetleri kursları açarak kalifiye eleman açığına çözüm üretecek. Kayıtların devam ettiği kurslarla alakalı detaylı bilgiye AKMEK merkezlerinden ve 326 40 80 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Ayrıca AKMEK'in 20 noktada verdiği bilgisayar, yabancı diller, kültür, sanat, sosyal ve meslek edindirme kursları da yeni dönemde devam edecek. Her iki kursun başvuru kayıtları Sakarya Bulvarı'ndaki AKMEK merkezinden yapılacak.