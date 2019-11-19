AKMEK'te yeni dönem başladı

Kepez Belediyesinin binlerce kişiye meslek ve sanat eğitimi verdiği AKMEK'te yeni eğitim dönemi başladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 2009'da açtığı AKMEK, 10. yılında da yüzlerce kişiye ücretsiz meslek ve sanat eğitimi alma imkanı sunuyor. Kısa adı AKMEK olan Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'nın yeni eğitim dönemi Kasım ayının ilk haftasında başladı. AKMEK, yeni döneminde 9 ayrı kurs merkezinde 95 adet meslek ve sanat kursu açtı. Kurslar, aşçılık, kat hizmetleri branşlarının yanı sıra ev hanımlarının ev ekonomilerine katkı sağlamalarını imkan sunan nakış, iğne oyası, giyim gibi sanat kursları ile bilgisayar, yabancı dil ve müzik eğitim kurslarını kapsıyor. AKMEK bünyesinde açılan aşçılık kursları ise özellikle genç kursiyerlerin yeni bir meslek sahibi olmasına imkan tanıyor.

"Kadınlara değer veren belediyeyiz”

Yeni eğitim döneminde AKMEK'in öğreticilerine ve kursiyerlerine başarılar dileyen Başkan Hakan Tütüncü, “Özellikle ev hanımlarımızın meslek ve sanat öğrenerek ev bütçelerine katkı sağlamaları ve sosyalleşebilmeleri amacıyla 2009'da AKMEK'i açmıştık. Bugüne kadar AKMEK'te 45 bine yakın hemşehrimize meslek ve sanat eğitimi verdik. Yeni eğitim döneminde de binlerle hemşehrimize ücretsiz meslek ve sanat eğitimi alma imkanı sunacağız. Geçtiğimiz yıl, kadınların ev bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla DokumaPark'ta el emeği çarşımızı açmıştık. Bu çarşı ile Kepezli hanımlara üretmiş oldukları sanat eserlerini hemşerilerimizle buluşturma imkanı sunduk. Çok değer verdiğimiz kadınlarımızı yeni hizmetlerle, projelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.