AKMEK'te yeni dönem eğitimleri başladı

Kepez Belediyesi'nin, Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'nda (AKMEK), yeni dönem eğitimleri başladı.

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları(AKMEK), kapılarını yeniden kursiyerlere açtı. Binlerce kişiye meslek ve sanat eğitimi imkanı sunan AKMEK, hobiden meslek eğitimlerine, enstrümandan dil kurslarına kadar onlarca farklı seçeneği, Kepezlilerin hizmetine sunuyor. Bugüne kadar 48 bin 58 kursiyere kapılarını açan AKMEK, 50'den fazla kurs eğitmeni ve onlarca branş seçimi ile vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Her yıl binlerce kişiye sosyalleşme ve yetenek geliştirme imkanı sunan AKMEK, bu yıl da bir çok mesleki alanda kurs imkanı sağlıyor. Kadınlara yönelik çeyiz hazırlama, giyim, dekoratif ev aksesuarları kurslarının yanı sıra, meslek edinme amaçlı aşçılık, ilk yardım ve iş güvenliği, bilgisayar, yabancı diller, çeşitli enstrüman kursları gibi birçok alandaki kurs seçeneğini ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Kurslara katılmak isteyenlerin kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf ile AKMEK'in Sakarya Şubesine bizzat başvurmaları gerekiyor.