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Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Antalya’nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında tartışma yaşanan akrabaların kavgaları kanlı bitti.

Antalya'nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında tartışma yaşanan akrabaların kavgaları kanlı bitti. Kavga sırasında kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Töngüşlü Mahallesi merkez mevkisinde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, akraba olan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma, ardından kavgaya dönüştü.


Kavgada Z.A. (40), yanında bulunan av tüfeği ile kuzeni Şefik Özkaya'ya (43) ateş etti. Ağır yaralanan ve Serik Devlet Hastanesine götürülen Özkaya, yaşamını yitirdi. Şefik Özkaya'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Z.A. ve kavgaya karışan 4 şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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