Akrep havuzdan sekizde sekiz ile çıktı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Antalya'nın Fethi Yüzme Yarışları'nın 2023 ayağı 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi.

Muratpaşa Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda 13 yaş ve üzeri sporcular ile düzenlenen yarışlara katılan Antalyaspor yüzme takımı Erkekler 800 ve 1500 metre serbest kategorisinde ilk 8 sıranın tamamını doldurarak büyük bir başarıya imza attı.

Sırasıyla Ahmet Ege Güldağ, Ahmet Efe Söker ve Arda demir Hülagü'nün 800 metrede birinci ikinci ve üçüncü olmalarının ardından 1500 metre serbest yarışında ise yine sırasıyla Yağız koşar, Ahmet Efe Söker ve Mevlüt Efe Güler ilk üç sırayı alarak kürsüyü rakiplerine kapatan isimler oldular.

Üst sıralara adını yazdıran Antalyasporlu sporcular aynı zamanda elde ettikleri derecelerle barajları geçerek 17-19 Mart 2023 tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek Edirne Cup ve Yıldız-Genç ve Açık Yaş Milli Takım Belirleme Yarışları vizesini ceplerine koymuş oldular.