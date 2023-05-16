Akrepler spor şenliğine katıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta15-21 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan "Gençlik Haftası" çerçevesinde düzenlen şenliğe Antalyaspor bisiklet takımını temsilen

Devrim Ardıç ve yüzme masterler takımından Deniz Demircan katıldı. Konyaaltı ilçesinde bulunan çeşitli okullardan öğrencilerin bisiklet, yüzme, dağcılık, okçuluk, sualtı sporları ve doğa sporları hakkında doğrudan sporcu ve antrenörlerden bilgi alma imkânını değerlendirdiği etkinlik, aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı.

İstiklal Marşı'nın ardından etkinliğe katılan öğrencilere Antalyaspor Store'dan özel olarak getirilen akrep logolu şapkalar hediye edilirken Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Gökçen de günün anlam ve

önemine dair konuşmasını gerçekleştirdi. Yapılan konuşmanın ardından Akreplerin bisiklet ve yüzme stantlarına ilgi gösteren öğrencilerin merak ettiği sorular, sporcular tarafından özenle cevaplandıktan sonra spora başlamak için istekli öğrencilere gerekli yönlendirmelerin yapılması ile etkinlik sona erdi.