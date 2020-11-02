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AKS'de Antalya'nın ilk sanal sergisi

Antalya Kültür Sanat’ın (AKS) yeni sergisi “Nisyan-Kadim Antalya’nın Güncel Portresi” sanatseverlerle sanal dünyada buluşuyor.

Antalya Kültür Sanat'ın (AKS) yeni sergisi “Nisyan-Kadim Antalya'nın Güncel Portresi” sanatseverlerle sanal dünyada buluşuyor.


Çalışmalarını kent ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı, akademisyen, sanatçı Murat Germen'in objektifinden Antalya'ya bakan sergi, izleyicinin dikkatini kentin 'kadim zamanlardan bugüne taşınan emanetleri' ile 'bugünden geleceğe aktarılan ihanetler'e çekmeyi amaçlıyor.


AKS'ın iki katında düzenlenen sergi, Yeşim Demir'in küratöryel tasarımıyla hazırlandı. AKS'ın üçüncü sergi katı ise herkese açık bir forum alanı olarak düzenlendi. Pandemi nedeniyle kent konuşmalarının, kent atölyeleri ve benzeri etkinliklerin şimdilik çevrimiçi gerçekleşmesi planlandı. Dün online olarak kapılarını açan sergi, çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerinden Ferruh Tunç'un şiirlerinden alıntılarla zenginleştirildi.

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