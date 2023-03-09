AKS'de bugün uzun perşembe

kuşak temsilcilerinden olan Mehmet Ali Laga'nın 7 Şubat 2023 günü Antalya Kültür Sanat'ta açılan “Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Mehmet Ali Laga – Asker ve Ressam” sergisi sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Mehmet Ali Laga'nın sanatına toplumsal dönüşüm penceresinden bakmayı amaçlayan “Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Mehmet Ali Laga – Asker ve Ressam” sergisi farklı koleksiyonlardan derlenen ve aralarında Büyükada, Yelkenliler, İstanbul'da bir Sokak, Ayvalı Natürmort gibi önemli yapıtların da bulunduğu farklı tekniklerde 70 eserin yanı sıra desen defterleri, etütler, fotoğraflar, gazete kupürleri, sergi katalogları ve benzeri belgelerle dönem tarihine ilişkin ipuçlarını Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu.

Perşembe günü rehber eşliğinde sergi turu

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla sergiyi Antalyalı sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden ATSO Eğitim Araştırma ve Kültü Vakfı Başkanı & Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, “Sanat tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu ve sanat tarihçisi Dr. İlona Baytar küratörlüğünde hazırlanan sergimiz, önce İstanbul'da izleyicisiyle buluştu ve hemen ardından Antalya Kültür Sanat için yeniden kurgulandı” dedi. Bahar, “Sergimizi henüz izleme fırsatı bulamamış olan sanatseverlerimizi bu Perşembe gününe özel olarak sergimize bekliyoruz. Sergi turumuza katılarak Mehmet Ali Laga'nın eserleri hakkında derin bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Saat 19'da başlayacak olan rehberli turumuz uzun Perşembeye özel saat 21'e kadar devam edecek” diye konuştu. Başkan Bahar, “Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla ‘Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Mehmet Ali Laga – Asker ve Ressam' sergimizi halkla buluşturduk. Yaklaşık 1 ay süren sergimizin sanatseverlerden görmüş olduğu ilgiden memnunuz” dedi.