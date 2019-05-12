Akseki Belediye Başkanı Özkan, annelere karanfil dağıttı

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Anneler Günü nedeniyle Akseki'de pazarda ve çarşıda annelere karanfil dağıttı.

Tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak, Anneler gününün çok önemli ve özel bir gün olduğunu ifade eden Başkan Özkan, "Annelerimizi yılda bir kez değil, yılın her günü hatırlayarak başımızın tacı etmeliyiz . Dünyada anne sevgisinin yerine konabilecek başka bir değer yoktur. Unutmayalım ki, hepimizin arzuladığı cennet anaların ayakları altındadır. Kadın anadır, kadın eştir, kadın kardeştir. Vefakar ve cefakar analarımız, eşlerimiz ve hanım kardeşlerimiz milletimizin bugünü ve geleceğidir. Yaşamın her anında bizleri onurlandıran, sabırla kutsal annelik görevini omuzlayan; merhametini, sevgisini ve emeğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başımızın tacı tüm hanım kardeşlerimize saygılı olalım, onlarla şiddetin değil, sevginin diliyle konuşalım" dedi.

Özellikle kadınların büyük beğenisini toplayan etkinliğe Başkan Özkan'ın yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.