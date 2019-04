Akseki Belediye Başkanı Özkan, Muhtarlarla ilk toplantısını yaptı

Akseki Belediye Meclis toplantı salonunda ilçedeki 51 mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda konuşan Özkan, 31 Mart seçimlerinin Akseki ve bölgede huzur ve güven içerisinde geçmesinin herkesi sevindirdiğini söyledi. Katkı sunan herkese teşekkür eden Özkan, "Bizlere oy versin vermesin, her mahallemizin, her birimimizin belediye başkanıyız ve onların mahalli anlamda temsilcisiyiz. Hiçbir kardeşimizin, muhtarımızın bundan şüphesi olmasın" dedi. Sorunları bölgelere göre değil, öncelik sırasına göre belirleyerek çözüm yolunu birlikte bulacaklarını anlatan Özkan, istişareye her zaman açık olacaklarını, her sorunun takipçisi ve çözüm üreticisi olacaklarını kaydetti. Özkan, muhtarların ilettiği sorun ve talepleri dinleyerek, "Sorunları her zaman bize aktarın. Sadece belediyecilik değil, ilçemizin tüm sorunlarına sahip çıkacak ve çözümü için takibini sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.

Yapacakları projeler ve Büyükşehir Belediyesi ile yürütecekleri projeler hakkında bilgi veren Özkan, "Akseki Belediyesi tamamen kurumsallaşacak. Artık yapılacak hizmetler aciliyetine göre bir program dahilinde gerçekleştirilecek. Sorunların kısa sürede çözüme kavuşması için kurumlar yardımlaşarak uyum içinde çalışacak" diye konuştu.