Akseki Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Toplantıda, Nisan ayında alınan kararlar yeniden okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, 2018 yılı gider kesin hesabı ile kesin gelir hesapları görüşüldü. Belediyenin, 2018 yılı kesin gelirinin 12 milyon 954 bin 326 lira, kesin giderinin ise 12 milyon 370 bin 422 lira olduğu belirtildi. Yapılan oylama sonucunda belediyenin kesin gelir ve gider hesapları oy çokluğu ile onaylandı.

Toplantının bir diğer gündem maddesinde ise belediye işçilerinin sendikalar ile sözleşme görüşmeleri ve sözleşme yapmaya, ayrıca Akseki Belediyesine ait BELSEKİ şirketine yönetici olarak belediye başkanı İbrahim Özkan'a yetki verildi.