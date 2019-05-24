Akseki Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Belediye Başkanı İbrahim Özkan başkanlığında meclis toplantı salonunda yapılan toplantıda 4081 sayılı Çiftçi Malları Murakabe Heyeti ve Çiftçi Malları Koruma Meclis seçimi yapıldı. Murakabe heyetine Mustafa Altıntaş, Dursun Yüksel, Mesut Özkaynak, Ramazan Önal ve Salih Çelik; Çiftçi Malları Koruma Meclisine ise Mehmet Uyar, Hasan işler, Hüseyin öztaş, İsmail özkan ve Mesut Özdemir seçildi.