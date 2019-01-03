İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akseki belediye meclisi toplandı

Akseki Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.


Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, belediye meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak “2019 yılı Akski'mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Toplantıda, aralık ayında alınan kararlar yeniden okunarak oy birliği ile kabul edildi.


Meclis toplantısında zabıta memurlarının fazla mesai ücretinin aylık 305 lira olarak ödenmesi de kararlaştırıldı. Belediyenin sözleşmeli kadrosunda çalışan mimar, harita teknikeri ve inşaat teknikerliğinde çalışan personellerin ise 2019 yılında yeni sözleşme yapılmasına karar verilirken, meclisin 2019 yılında ise tatil yapmaması kararı alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.