Akseki Cevizli'de AK Parti SKM açıldı

Antalya'nın Akseki İlçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin (SKM) açılışı yapıldı.

AK Parti, Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Akseki'nin Cevizli Mahallesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açtı. Açılışa AK Parti Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan, AK Parti Akseki ilçe başkanı Veysel Demir, AK Parti gençlik ve kadın kolları başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi Akseki İlçe başkanı Nuri Şener ve vatandaşlar katıldı.

Özkan, belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirterek, "AK Parti gönül belediyeciliği yapıyor. Allah'ın izniyle biz de halkımızın desteğiyle gönül belediyeciliği yapacağız. Hayalleri olmayan insanın projesi olmaz. Projesi olmayan insanın hizmeti olmaz. Hizmeti olmayan insanın da gönüllerde yeri olmaz. Biz gönül belediyeciliği diyerek yola çıktık" dedi.

31 Mart seçimlerinde Akseki halkının kendilerine en büyük desteği vereceğine inançlarının tam olduğunu söyleyen Özkan, “Bir sürece girdik. Tabi ki de bu süreçte inşallah kazanan Akseki'miz olacaktır. Biz Allah'ın taktirine inanan, Allah'ın birliğine inanan gönül yoldaşları aynı safta yer alan insanlarız. Bizim amacımız birlik ve beraberlik içerisinde, size hizmetkar olmak. Size hizmet etmek için bu yola çıktık. Rabbim bizleri sizlerle beraber etsin. Sizlerin desteğiyle beraber muzaffer kılsın inşallah” diye konuştu.