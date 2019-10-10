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Akseki Göktepe Yaylası'na bakım onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Göktepe Yaylası’na ulaşım sağlayan yaklaşık 90 kilometrelik yolda bakım onarım çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Göktepe Yaylası'na ulaşım sağlayan yaklaşık 90 kilometrelik yolda bakım onarım çalışması yaptı.


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki sınırları içinde yer alan Manavgatlıların da yoğun kullandığı Göktepe Yaylası'na ulaşımı sağlayan yaklaşık 90 kilometrelik yolda bakım onarım çalışması yaptı.


Ulaşım güvenli hale geldi


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Boğaz Yurt, Bey Çukuru, Deli Oğlanlı, İlvat Gölü, Namaras, Çenger, Gençler, Demirciler, Sarı İmamlı, Belen Obası, Çam Tepesi, Yarpuz mahallerini de kapsayan yol güzergahında bozulan ve çukurlar oluşan bölgelerde dolgu malzemesi ve büz yerleştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu 12 mahalle ve yayla yolunda ulaşım güvenli hale geldi.

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