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Akseki Mahmutlar'da 30 yıllık su boruları yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki’nin Mahmutlar Mahallesi’nde 30 yıllık içme suyu boru hattını yenileyerek, vatandaşları sağlıklı içme suyu ile buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Mahmutlar Mahallesi'nde 30 yıllık içme suyu boru hattını yenileyerek, vatandaşları sağlıklı içme suyu ile buluşturdu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Mahmutlu Mahallesinde tarafından eskiyen içme suyu hatlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bölgeye 30 yıl önce Özel İdare tarafından döşenmiş olan sağlıksız borular yenilendi. Sokağın dar olması ve şebeke hatlarının beton altında olması nedeniyle uzun zamandır bakımı yapılamayan boru hattını zorlu bir çalışma ile değiştiren ASAT ekipleri Akseki Şube Müdürlüğü ekipleri yenilenen hatta tekrar su verdiler. Çalışma sonrası mahalle halkı yenilenen hatla temiz ve sağlıklı suya kavuştu.

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