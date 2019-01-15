İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akseki-Seydişehir karayolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle gece ulaşımda aksamalar yaşandı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle gece ulaşımda aksamalar yaşandı.


Akseki ilçesinde dün etkili olan kar, ulaşımda aksamaya neden oldu. Akseki Bölge Trafik ekipleri gece saatlerinde Akseki kavşağından itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Uzun araçların ise trafiğe çıkmasına izin verilmedi. Bazı araçlar ise Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi kesiminden itibaren yolda kaldı. Bölge trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan sürücülere yardım etti.


Akseki ilçesinde kar yağışı yerini yağmura bırakırken, bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi. Karayolları Alacabel ekibi ise yolun ulaşıma kapanmaması için yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Kapalı olan mahalle yolu kalmadı


Ayrıca dün öğle saatlerinde yağan kar nedeniyle Akseki'nin kırsalda bulunan 13 mahallenin yollarının da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait ekipler tarafından açıldığı belirtilirken, kapalı mahalle yolunun kalmadığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.