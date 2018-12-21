Akseki SYDV Mütevelli Heyeti seçimi

Antalya'nın Akseki ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV), 2019 yılında görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri belli oldu.

Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleşen seçimlerde, mahalle muhtarlarından 2 temsilci mütevelli heyetine seçildi. Kapalı oylama ile yapılan mahalle muhtarları temsilcisi seçiminde 51 mahalle muhtarından toplantıya katılan 24 mahalle muhtarından Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, 24 muhtarın 14'nün oyunu aldı. Hacıilyas Mahallesi Muhtarı Murat Kolluoğlu da 10 oy alarak mütevelli heyeti üyesi oldu.

2019 yılında görev alacak sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak da Türk Hava Kurumu Akseki Şube Başkanı İhsan Köse seçildi.

Akseki Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Muhammed Emin Nasır, 2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde görev alacak mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle her zaman olduğu gibi yine çok iyi hizmet yapacaklarını söyledi.