Akseki ve Demre'de budama ve aşılama eğitimi verildi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki ilçesi Dutluca Mahallesi ve Demre Köşkerler Mahallesi'nde meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimi verildi. Yerinde ve uygulamalı eğitimin sonunda üreticilere sertifikaları dağıtıldı.

Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefi çerçevesinde tarımın desteklenmesi, üreticinin bilgilenmesi noktasında eğitim çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep çerçevesinde Akseki'de budama ve aşılama eğitimi gerçekleştirdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akseki İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü ve Akseki ATASEM Kurs Merkezi ile birlikte organize edilen eğitim yoğun ilgi gördü. Aynı eğitim Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi'nde de gerçekleştirildi.

Budama ve aşılamanın önemi anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Umut Eroğlu tarafından verilen eğitimde budamanın tanımı, amacı, etkileri, zamanı ve uygulanan teknik işlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimin sonunda üzüm, elma, ceviz ve kiraz ağaçlarının budamaları yapılarak aşılamanın nasıl yapılması gerektiği gösterildi. Yerinde ve uygulamalı verilen eğitimlerin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Eroğlu, budama yapıldığı zaman meyve ağaçlarında verimin arttığını, kısa sürede ağacın gençleştiğini belirterek, “Budama yapılmadığı zaman bunların tersi olur. Bir yıl ürün alınır, bir yıl alınmaz. Aşı yapılmayan ağaçlarda verim az olur, meyve tutmaz. Bu eğitimlerle çiftçiyi bilgili şekilde eğitmeyi hedefleniyor” dedi.

Katılım belgesi aldılar

Eğitime katılan Akseki ve Demreli üreticiler eğitimin üretime katkıda bulunacağına inandıklarını belirterek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Eğitime katılım sağlayan vatandaşlara katılım belgesi verildi. Tüm katılımcılar eğitimlerin belirli periyotlarda devam etmesini talep ettiklerini belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.