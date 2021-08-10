Akseki yangının şüphelisi, 20 hektar ormanın yandığı yangının da şüphelisi çıktı

Antalya Akseki'deki yangının şüphelisinin, 30 Haziran'da Gündoğmuş yol kavşağında başlayan ve Akseki yolunda 20 hektar kızılçam ormanın yandığı yangının da şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Akseki ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan orman yangını ile ilgili olarak tutuklanan, Akseki nüfusuna kayıtlı 40 yaşındaki A.Y.'nin 30 Haziran 2021 tarihinde Manavgat - Konya karayolu üzeri, Gündoğmuş yol kavşağında başlayan ve Akseki yolu üzerindeki taş ocağına kadar, 20 hektar ormanın yanmasına neden olan yangının da sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Yangınlar ile ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.