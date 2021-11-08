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Akseki'de adaçayı hasatı yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki Sinanhoca Mahallesi’nde üreticilere hibe edilen adaçayı fideleri hasat edilmeye başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki Sinanhoca Mahallesi'nde üreticilere hibe edilen adaçayı fideleri hasat edilmeye başlandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefi doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Temmuz ayında çiftçilere fide desteği verilmişti. Akseki'de tarımsal tüketime yönelik ihtiyacın büyük bölümünü karşılayan Sinanhoca Mahallesi'nde adaçayı fideleri üreticiye dağıtılarak toprakla buluşturulmuştu.



Adaçayları hasat ediliyor


Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ziraat mühendisleri tarafından tıbbi aromatik bitkilerin yetişme koşulları ve üretimi konusunda üreticilere eğitim de verildi. Üreticiler, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve alternatif ürün oluşturmak adına adaçayı fidelerini özenle yetiştirdi. Aksekili üreticilerin yetiştirdiği adaçayı fidelerinin şimdi ise hasatı yapılmaya başlandı. Hasadı yapılan adaçayları çiftçilerin aile ekonomilerine de kaktı sağlayacak.

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