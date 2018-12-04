Akseki'de "Ahmet Hamdi Akseki" Konulu panel düzendi

Antalya'nın Akseki Kaymakamlığı ve Akseki Müftülüğü tarafından eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ahmet Hamdi Akseki, konulu panel düzenlendi.

Akseki Belediye Kültür Salonunda düzenlenen törene Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Cumhuriyet Savcısı İsmail Erboğa, İlçe Müftüsü Sabit Doğru ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan panele konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin ve Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahset Karslı katıldı.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, yakın tarihin önemli isimlerinden olan Aksekinin yetiştirdiği ünlü islam alimi Ahmet Hamdi Akseki'nin her yönüyle ele alındığını söyledi. Ahmet Hamdi Akseki'yi kamuoyuna daha yakından tanıtmak için panel düzenlediklerini belirten Nasır, panelde ünlü alimin hayatı, eserleri, icra ettiği görevler, ilim anlayışı, farklı ilim dallarındaki birikimleri, tezleri, entelektüel ilgi ve yaklaşımları gibi konuların ele alındığını söyledi.

Nasır, Ahmet Hamdi Akseki'nin Akseki'nin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olduğunu belirterek, "Esasen bir milletin en büyük zenginliği tarihi, tarihi ve siyasi şahsiyetleri, yetiştirdiği ilim insanlarıdır. Bu bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bunları anmak büyük fazilettir, anlamaya çalışmak büyük hazinedir. Bu panelde bu vefayı gösterdik." diye konuştu.

Tarihi öneme sahip Akseki ilçesinin ve köylerinin kadim bir medrese kültürüne sahip olduğunu ifaden eden İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tekin, Akseki'nin çok eski dönemlerden beri çok önemli şahsiyetler yetiştirdiğini belirtti. İlçenin yetiştirdiği bu önemli isimlerden birinin de Ahmet Hamdi Akseki olduğunu anlatan Tekin, ünlü alim ve din adamının Diyanet İşleri'nin üçüncü başkanı olduğunu söyledi. 1947'de görevi başında vefat ettiği 1951 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Ahmet Hamdi Akseki'nin en önemli özelliğinin geçiş döneminde görev yapmasına karşın oynadığı önemli rol olduğunun altını çizdi.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahset Karslı, sempozyumda ünlü alimin hayatı, eserleri, icra ettiği görevler, ilim anlayışı, farklı ilim dallarındaki birikimleri, tezleri, entelektüel ilgi ve yaklaşımları gibi konuları ele aldı.

Karslı, "Ahmet Hamdi Akseki'nin Antalya'nın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olduğunu belirterek, "Esasen bir milletin en büyük zenginliği tarihi, tarihi ve siyasi şahsiyetleri, yetiştirdiği ilim insanlarıdır. Bu bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bunları anmak büyük fazilettir, anlamaya çalışmak büyük hazinedir" diye konuştu.

Panel sonunda ise Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır tarafından panele katılan konuşmacılara Bademli kaşığı hediye edildi.