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Akseki'de Belediye Meclis Üyeliğinde ilk başvuruyu kadın aday adayı yaptı

2019 Yerel seçimleri öncesi AK Parti Akseki’de ilk başvurular kadın adayından geldi.

2019 Yerel seçimleri öncesi AK Parti Akseki'de ilk başvurular kadın adayından geldi.


Akseki'de İsmehan Keleşoğlu, Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı başvurusunu yaptı. 2014-2017 yıllarında AK Parti Yönetim Kurulu üyeliği, Başkan yardımcılığı, parti sekreterliği gibi çeşitli görevlerde bulunan Keleşoğlu, Akseki Belediyesi Meclis Üyeliği aday adaylığı için evraklarını İlçe Başkanı Veysel Demir'e teslim etti.


AK Parti'nin kadınlara büyük önem verdiğini dikkat çeken İlçe Başkanı Demir, Keleşoğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Belediye Meclis Üyesi aday adayı İsmehan Keleşoğlu, “parti içerisinde oluşan metal yorgunluklarını geride bırakarak 2023 vizyonumuz olan hedefimizi tutturmak için, değişime ihtiyaç olduğundan bende Belediye Meclis Üyeliği için aday adayı oldum” dedi.

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