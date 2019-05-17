Akseki'de bölge trafik polisleri iftarda buluştu

İftar yemeğine Akseki kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Ekinci, İbradı Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Akseki Cumhuriyet Savcıları İsmail Erbuğa, Murat Avcı, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Antalya Bölge Trafik Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, İlçe Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük, Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt, Akseki İlçe Emniyet Amiri vekili Nazif Yayla ve Akseki Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görev yapan trafik polisleri katıldı.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, iftar yemeğini düzenleyen Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt'a teşekkür ederek, kendilerinin çalışmalarından dolayı kutladı.

Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül İftar yemeğinden sonra Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personellerine yaptığı konuşmada, trafik kazalarının oluş nedenlerinin üzerinde durarak, "Bayram tatilinde vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, öncelikli görevlerimiz içerisinde yer alıyor. Yaklaşan bayram öncesi trafik tedbirlerini artıracağız. Özellikle hız nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi için şehir dışı yollarda radar kontrollerini yapacağız. Yorgun olduğu tespit edilen araç sürücülerinin dinlenmesini sağlayacağız. Bu tatil sürecinde halkımızı ve bizleri derinden üzen ölümlü kazaların önüne geçmek için çalışacağız. Kazaların oluşumunda ön sırada yer alan sürücülerin hatalı sollama, yakın takip, hatalı şerit değiştirme ve hız limitlerinin üzerinde araç kullanma gibi kural ihlallerine izin vermeyeceğiz. Emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını bir kez daha hatırlatacağız"dedi.