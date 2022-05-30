Akseki'de büz çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’de Geriş-Alaçeşme-Sinanhoca grup yolu üzerindeki kırılan büzleri değiştirerek ulaşımın aksamasını önledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de Geriş-Alaçeşme-Sinanhoca grup yolu üzerindeki kırılan büzleri değiştirerek ulaşımın aksamasını önledi.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Akseki Geriş-Alaçeşme-Sinanhoca mahallelerinin grup yolunda bakım-onarım çalışması yaptı. Grup yolu üzerindeki büzlerin tıkanması ve kırılarak yolu daraltması üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, büzleri değiştirilerek ulaşımda aksaklık yaşanmasının önüne geçti.