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Akseki'de büz çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’de Geriş-Alaçeşme-Sinanhoca grup yolu üzerindeki kırılan büzleri değiştirerek ulaşımın aksamasını önledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de Geriş-Alaçeşme-Sinanhoca grup yolu üzerindeki kırılan büzleri değiştirerek ulaşımın aksamasını önledi.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Akseki Geriş-Alaçeşme-Sinanhoca mahallelerinin grup yolunda bakım-onarım çalışması yaptı. Grup yolu üzerindeki büzlerin tıkanması ve kırılarak yolu daraltması üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, büzleri değiştirilerek ulaşımda aksaklık yaşanmasının önüne geçti.

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