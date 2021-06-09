Akseki'de çilek fidesi üretimine başlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Aşağı Aşıklar Mahallesi'nde çilek fidesi üretimine başladı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üreticiyi desteklemek, tarıma teşvik ve fide çoğaltılması amacıyla Akseki Aşağı Aşıklar Mahallesi'nde çilek fidesi üretimine başlandı. Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışma kapsamında bölgeye uygunluğu tespit edilen çilek fideleri kışlık bir ürün olarak Akseki'nin Aşağı Aşıklar Mahallesi'nde üretilecek. Burada çoğaltılacak çilek fideleri diğer üreticilere dağıtılacak.