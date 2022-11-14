Akseki'de de lale soğanı üretilecek

Büyükşehir Belediyesi, İbradı'dan sonra Akseki'de de lale soğanı üretimine başladı. Akseki'de muhtarlar aracılığıyla 5 bin adet lale soğanı dağıtımı yapıldı.

Bölgede alternatif gelir kaynağı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde lale soğanı üretim sahası oluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez komşu ilçe Akseki'yi lale soğanlarıyla buluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Akseki'de 5 bin adet lale soğanı dağıtımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi toprakla buluşacak lale soğanlarını bu sayede çoğaltılıp, üretimi teşvik için yeniden üreticilere dağıtacak. Bu sayede bölge hem alternatif bir ürünle tanışacak hem de vatandaşın gelir kaynağı artacak.

Akseki Merkez Boğaz Mahallesi Muhtarı Mustafa Soylu, lale soğanlarının talepte bulunan vatandaşlara dağıtılacağını belirterek, “Laleler Akseki'mizde hem çevre güzelliği oluşturacak hem de üretime katkı sağlayacak" dedi.

"Yerinde bir çalışma"

Akseki'de doğal çiçek soğanı üretimi ile uğraşan Sedat Emre Can Oğuz da destekten son derece memnun olduklarını belirterek, " Akseki Torosların ortasında çiçek soğanları ve endemik bitkiler açısından çok zengin bir bölgededir. 2014'ten bu yana çiçek soğanı üretim ve ihracatı gerçekleştiriyorum. Ortalaması bire üç ama bizim topraklarımız Akdeniz'in en güzel toprakları olduğu için bir soğana beş yavru aldığımız bile oluyor. Çok yerinde ve doğru bir çalışma. Devamının daha çok olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.