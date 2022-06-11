Akseki'de gençlere yönelik fırsatlar anlatıldı

Akseki'de gençlerin yurt içinde ve yurtdışındaki eğitim fırsatlarına erişimi ile ilgili lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Akseki İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Akseki Anadolu Lisesi, Akseki Şahinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Akseki İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Gençlik Fırsatları' başlıklı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yurt içi ve yurt dışı fırsatları

Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici Gürkan; yurt içi ve yurt dışı fırsatlara nasıl erişilebilir, nasıl bir yol izlenir, yurt dışı eğitimi için gerekli sınavlar, programlar, burslar ile gençlerin hayallerine nasıl ulaşabileceği konusunda bilgiler verdi ve gençlerin fikirlerini dinledi.

Program çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetlerden olan; Gençlik Meclisi, Genç Antalya Gönüllüleri, İzcilik, Halk Oyunları, Gençlik Kampı, spor faaliyetleri, e-spor, Yeni Nesil Sinema Okulu, ATABEM kursları gibi programlarından da bahsedildi ve programlara nasıl katılım sağlanabileceği anlatıldı.