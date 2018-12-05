Akseki'de İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde ilçe idare şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi.

Akseki'de kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlamak, sorunları tespit etmek, sorunlara yerinde çözüm bulmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Kaymakam Muhammed Emin Nasır başkanlığında, ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

Kaymakam Murat Nasır, başkanlığında düzenlenen toplantıda, idarede birlik ve işbirliğinin sağlanması, ilçenin idari, ekonomik, sağlık, eğitim ve yatırım işleri ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesinde görülen aksaklık ve eksiklerin görüşülüp giderilmesi konuları ele alındı. Nasır, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması esnasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, işbirliği ve yardımlaşmanın artırılmasında, kaynakların daha etkin, verimli, tasarruflu kullanılmasında azami derecede titiz davranmak gerektiğini söyledi.

Nasır, "Biz hepimiz bir ailenin mensuplarıyız. sıkıntıları el birliğiyle çözüp, üreten bir ailenin fertleri gibi vatandaşı ön plana çıkararak adilane bir şekilde hizmet verelim. Devletimizin güvenini hiçbir zaman sarsmayalım. Vatandaşlarımızın her türlü talebine olumlu cevap veremesek de sabır ve anlayışla insanlara yaklaşmalı ve amirlerimizden önce vicdanlarımıza hesap verme şuuruyla hareket etmeliyiz. Adalet ve tebessüm temel düsturumuz olmalı. Aynı anlayış içerisinde proje ve faaliyetlerimize devam edeceğiz. Çalışmalarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.