Akseki'de jandarma öğrencilere kitap dağıttı

Akseki ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine kitap ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma tarafından gönderilen yardımcı ders ve hikaye kitapları, pazıl, Jandarma çocuk dergisi ve şapkalar öğrencilere verildi. Kitap dağıtım törenine Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulisi Mehmet Müdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı katıldı.

Minik öğrenciler kitap ve hediyelerden dolayı sevinçlerini dile getirerek teşekkür ettiler.